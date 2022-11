Alsace : fermeture de la brasserie historique Heineken

Pendant plus de deux siècles, Schiltigheim (Bas-Rhin) a vécu au rythme des brasseries. Ici, les cheminées sont plus nombreuses que les clochers. Un passé désormais révolu, car les sites autrefois florissants se sont transformés en friches industrielles ou en programmes immobiliers. Autant de regrets pour des habitants déçus : "On se demande ce que ça devenir, est-ce qu'il y aura un repreneur ?".