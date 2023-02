VIDÉO - Après l'annonce de profits records, le siège de TotalEnergies aspergé de peinture

Des superprofits "démesurés" et "indécents" pour les militants d'Alternatiba et des Amis de la Terre qui rappellent sur Twitter que "12 millions de Français vivent la précarité énergétique". Le groupe reproche à TotalEnergies de "continuer à développer les énergies fossiles", "d'échapper à l'imposition et de générer des profits records". "Total profite des crises, à la fois économique et climatique, tout en les aggravant", assurent encore les militants.