Locaux inondés, toitures trouées par les grêlons... Des entreprises à l’arrêt après les orages

Dans cette autre entreprise de cosmétiques de Charmeil, toujours dans l'Allier, de nombreux salariés se relayent sur les toits. "C'est notre usine, donc il faut la sauver. On est là depuis tout le week-end et on a fait ce qu'on a pu", lance l'un d'eux. Soulagement ce mardi matin, l'activité a pu reprendre à 30% de ses capacités. Les contrôles électriques de chaque machine vont se poursuivre durant plusieurs semaines. Dans l'agglomération de Vichy, près de 3.000 interventions de pompiers ont été recensées depuis deux jours.