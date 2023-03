Après une journée cauchemardesque, le Crédit Suisse emprunte 50,7 milliards d'euros pour se "renforcer"

Journée cauchemardesque pour le Credit Suisse. Mercredi, le titre de l'une des 30 plus grosses banques dans le monde, considérées comme "too big to fail" (trop grosses pour faire faillite, ndlr.), s'est effondré en Bourse, chutant de 24,24% à la clôture. Le groupe ne valait plus qu'un peu moins de 6,7 milliards de francs suisses, enregistrant par conséquent la pire baisse de son histoire.