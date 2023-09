Le cash loin d'être en retrait : pourquoi les Français vont davantage au distributeur ces derniers mois

"Au début du mois, on utilise peut-être plus la carte parce qu'on a plus d'argent. Mais à la fin du mois, tout se fait en liquide quand on peut en retirer", ajoute une autre passante dans le reportage de TF1. C'est ce qu'on appelle le "cash stuffing", une manière de maîtriser son budget devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle consiste pour un ménage à remplir chaque mois plusieurs enveloppes de billets selon les postes de dépenses qu'il s'est fixés, et ensuite à payer en liquide. Une stratégie permettant de mieux gérer son budget et de pouvoir faire plus facilement des économies.