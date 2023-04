Pièces, lingots... les Français se ruent vers l'or

L'appétit des Français pour le métal jaune ne faiblit pas. En 2022, plus de cinq tonnes de pièces et lingots d'or ont été achetées dans l'Hexagone. À l'image de Rayan, 25 ans, sollicité dans le sujet ci-dessus, qui vient faire un achat inhabituel pour son âge. Avec l’inflation, il cherche à mettre son argent à l'abri des spéculations financières et c’est dans l’or qu’il a choisi de placer ses économies. Le cours d’or ne cesse d'augmenter. Un louis d’or acheté en novembre 2022 valait 340 euros, il en vaut maintenant 20 de plus. En comparaison sur un livret A, avec un taux actuel à 3 %, les intérêts ne sont que de cinq euros sur six mois.