VIDÉO - Artisans : ils choisissent la campagne

L'an dernier, plus de 250.000 entreprises artisanales ont été créées. Ce succès est lié au développement de l'apprentissage, mais pas seulement. De plus en plus de citadins veulent quitter le monde de l'entreprise en s'installant loin des grandes villes.

Une maison de 200 mètres carrés tout en bois presque terminée. Cela fait six mois que Vincent, sa compagne et leurs deux salariés travaillent d'arrache-pied pour mener le projet à bien. Ce menuisier de formation s'est installé en tant qu'artisan il y a un an. Vincent a travaillé 25 ans comme salarié, d'abord dans une usine automobile, puis dans le bâtiment. À présent, il est son propre patron, une expérience gratifiante. "J'ai l'impression de ne même plus travailler", se réjouit-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Comme celle de Vincent, une entreprise artisanale sur trois, crée l'an dernier dans l'Hexagone, s'est installée en zone rurale. Pour Laura aussi, cela a été une évidence. Cette ancienne citadine a créé son entreprise de coiffure à domicile il y a cinq ans, après avoir été salariée une dizaine d'années dans une chaîne de salons de coiffure. Pour cette cliente, l'entreprise de Laura répond à sa demande. Il s'agit d'un choix courageux que Laura et Vincent ne regrettent pas. Leurs entreprises sont rentables et ils ont gagné en qualité de vie. Comme eux, 250.000 artisans se sont lancés l'an dernier dans le pays.