Artisans, transporteurs, agriculteurs : colère sur les routes

"Insuffisant", le mot revient en boucle. Dans le cas d'un barrage normand, par exemple, les routiers considèrent que les aides promises par le gouvernement ne sont pas à la hauteur. "Ce n'est pas des aides qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la baisse du prix du gasoil à la pompe. De toute façon, on ne s'en sort plus. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas répercuter le prix du transport, parce que si on répercute le prix du transport, au final, qui va payer ? Tout le monde", explique Teddy Duchatellier, transporteur.