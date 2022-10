Assurance-chômage : des millions d'euros non réclamés

On les appelle "les non-recourants". Ils ont été éligibles à l'assurance-chômage. Pourtant, ils ne la demandent pas. Cela concerne entre 390 000 et 690 000 Français par an. Fethia, marchande de biens, travaille dans l'immobilier, et aurait pu bénéficier d'une allocation chômage Elyon un n'importe quel animal dans ce libre.