Augmentations de salaire : un casse-tête pour les PME

Même constat en Alsace dans l'entreprise de construction Maisons Booa/Burger & Cie. Là-bas, la facture d'électricité a doublé et les panneaux en bois coûtent 50% de plus qu'il y a un an. Mais pour Lou Burger, la directrice générale, il est impossible de vendre plus cher les maisons qu'elle fabrique en ce moment. Ses 130 salariés ont déjà été augmentés 50 euros cette année 2022. Elle ne prévoit pas d'autres revalorisations et préférerait passer par un nouveau dispositif de primes.