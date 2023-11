Indemnité carburant élargie en 2024 : pour l'obtenir, il faut la demander

Actuellement, 6 millions de Français peuvent toucher l'indemnité carburant. Pourtant, la moitié ne l'a pas encore demandé. "Ça ne me dit rien du tout, j'en ai jamais entendu parler", lance un automobiliste. "Je pense que je n'y ai pas le droit parce que je travaille et que quand on travaille, on n'a pas trop le droit à des aides", nous confie une autre. Et bien cette automobiliste se trompe, car l'indemnité de 100 euros s'adresse uniquement aux travailleurs.

À partir de janvier 2024, vous serez 1,6 million de plus à y avoir droit. Jusqu'à maintenant, pour l'obtenir, une personne seule ne devait pas gagner plus de 1300 euros net, et 3 900 euros pour un couple avec enfant. En 2024, le plafond passera à 1600 euros net pour une personne seule et à 4800 euros pour un couple avec deux enfants.