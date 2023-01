Renault va fortement réduire sa part dans Nissan, la refonte de l'alliance se confirme

Renault jusque-là détenait effectivement 43,4% des parts de Nissan. Désormais, Renault et Nissan vont chacun détenir 15% du capital de l'autre, "avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations", selon un communiqué commun. Le groupe français ne va toutefois pas vendre immédiatement le reste de ses actions Nissan (28,4%) car leur valeur de marché est très inférieure à leur valeur actuellement inscrite dans ses comptes.

Nissan va par ailleurs investir dans Ampere, le futur pôle électrique de son partenaire français, pour en devenir un "actionnaire stratégique". Le montant de cet engagement n'a pas encore été précisé pour le moment. De nouveaux projets opérationnels entre Renault et Nissan sont également prévus en Amérique latine, en Inde et en Europe, selon le communiqué. Les accords sur ces différents volets "sont en cours de finalisation" et doivent encore être validés par les conseils d'administration respectifs des deux groupes.