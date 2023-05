VIDÉO - Automobile : ouverture en France de la première usine de batteries électriques

À Douvrin (Pas-de-Calais), une ville de 6000 habitants, on a du mal à y croire : la première usine de batteries pour voitures électriques a bel et bien été inaugurée en France. Soit la bonne nouvelle économique de l'année à en croire les nombreux articles dans le journal La Voix du Nord ce mardi matin.

En tout, ce sont 250 emplois aujourd'hui, 400 d'ici à la fin de l'année et 2000 à terme. "Pour la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle", s'est réjoui le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire, sur le site d'Automotive Cells Company (ACC), coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes lancée en 2020.