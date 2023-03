VIDÉO - Thermique, hybride, électrique : quelle voiture choisir ?

L'Allemagne suscite le malaise à Bruxelles en bloquant un texte clé du plan climat de l'UE sur les émissions de CO2 des voitures qu'elle avait pourtant déjà approuvé, prenant en otage ses partenaires européens pour des questions de politique intérieure. Le vote des 27 États membres prévu mardi pour entériner l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035 devait être une formalité. Il a été reporté sine die, l'abstention annoncée de Berlin empêchant de réunir la majorité nécessaire.

Mercredi, le gouvernement français a exhorté l'Allemagne à soutenir l'objectif 2035. Un embrouillamni qui ne saurait conforter les automobilistes dans leurs choix entre d'un côté l'électrique et l'hybride et de l'autre, l’essence et le diesel. Les parkings des concessions automobiles ressemblent de plus en plus à des labyrinthes pour bon nombre d’entre nous. Il y a encore deux ans, une concession à Chambourcy, filmée dans le sujet vidéo ci-dessus, ne proposait que très peu de voitures électriques.

Désormais, les modèles se multiplient, les clients aussi, mais avec encore quelques réticences. "Je roule en essence et j'espère passer en électrique bientôt", témoigne l'un d'eux à nos journalistes. "Pour l'instant, on a un problème au niveau des bornes de recharge. Quand on fait un long trajet, on doit s'arrêter aux bornes de recharge un long moment, donc on attend que les infrastructures se développent un peu plus." C’est l’une des principales critiques envers les voitures 100% électriques.