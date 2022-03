Baisse des prix : pétroliers et distributeurs peuvent-ils faire plus ?

Du monde quasiment en continue. Depuis que cette station-service propose une remise de 10 cts/l, la fréquentation a doublé. Pour l'instant, cette remise est réservée aux 1 150 stations Total situées en milieu rural. Le gouvernement demande depuis des jours aux distributeurs un effort encore plus important. En plus de la remise prévue par l'État, cela fait donc une baisse de 25 centimes au 1er avril dans les stations Total. Le gouvernement se dit satisfait. À la pompe, vous êtes plus nuancé. Si Total arrive à autant baisser ses prix sans vendre à perte, ce qui est illégal, c'est parce qu'il peut baisser ses marges sur toute la chaîne de production, de l'extraction à la distribution. Seuls les vendeurs adossés à un groupe pétrolier ont autant de marges de manœuvre.