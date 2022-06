Bateaux de plaisance : la filière française a le vent en poupe

Le Groupe Beneteau, leader mondial de la voile, constate cet engouement pour la plaisance. Il a vu ses carnets de commandes progresser de 47% par rapport à l'an passé. L'entreprise produit 9 000 bateaux par an dont 300 dans cette usine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Mais cette croissance est ralentie par la rareté des composants électroniques et des matières premières. Le prix des bateaux a augmenté de 10%. Et malgré les efforts d'adaptation de la société, les livraisons accusent des retards. Aux Sables-d’Olonne, plus au sud, on construit des catamarans haut de gamme, du sur-mesure. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.