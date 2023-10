Bâtiment, habillement, intérim... menaces sur l'emploi

Les commerces aussi embauchent moins, comme les boucheries, les épiceries ou les magasins de vêtements. Les contraintes s'accumulent alors qu'il faut rembourser le prêt garanti par l'État, faire face à l'augmentation des matières premières et du coût de l'énergie. Dans ce contexte, les entreprises rognent de plus en plus sur leurs marges.

Les adhérents de la Confédération des Commerçants de France (CDF), qui regroupe plus de 450 000 commerces, se montrent actuellement très inquiets. "On gèle les embauches dans un premier temps, quand il y a une conjoncture difficile, on n'est pas sûr du lendemain, on se pose des questions par rapport à l'activité", détaille dans le reportage en tête de cet article Francis Palombi, son président.