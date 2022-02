Batteries électriques : une mine d’emplois pour les Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, il y aura donc trois sites de production de batteries. Tous sont situés à moins d'1h30 de route. En juin 2021, Renault a annoncé la création de sa nouvelle usine à Douai où sera assemblée la future R5, entièrement électrique. L'autre grand constructeur français Stellantis a installé son site de fabrication à Douvrin. Et à chaque fois, ce sont des milliers d'emplois à la clé. 1 200 à Dunkerque, 2 000 à Douvrin et 2 500 à Douai. Une main-d'oeuvre qu'il faudra former à de nouveaux métiers. Avec ces implantations, la France souhaite combler son retard pour devenir le leader en Europe de la voiture électrique et protéger l'industrie automobile qui fait vivre plus de deux millions de salariés.