Bercy : le guichet unique pour les entreprises paralysé par une attaque informatique

Instauré par la loi Pacte de 2019 et géré par l'Institut national de la propriété industrielle, ce guichet unique vient centraliser "les déclarations de création, de modification, de dépôt de document et de cessation d’entreprise". Comme le rappelait le ministère avant son lancement officiel, "quelle que soit la forme juridique (entreprise individuelle, micro-entreprise, société) et le domaine d’activité (artisanal, commercial, libéral, agricole), le guichet permet d’effectuer en ligne les formalités relatives à votre entreprise auprès des organismes publics concernés".