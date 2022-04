Bientôt les vacances : les commerçants sont prêts au Grau-du-Roi

Cette année, 25 000 touristes se prélasseront sur ce catamaran. En les attendant, certaines boutiques ont ouvert il y a quelques semaines, comme une sorte d'échauffement avant le rush des vacances. "Le Grau-du-Roi va revivre un peu. On remplit tout bien à fond pour que tout soit parfait et tout propre", témoigne Sarah Ruffiat, vendeuse saisonnière. Encore quelques savons à replacer et tout sera prêt pour le début de la saison.