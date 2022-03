Blocage des prix : que dit la loi ?

Est-ce légal de bloquer le prix du pain, de l'essence et de tous les produits de première nécessité ? oui, le Code de commerce le permet, mais dans des conditions encadrées, exceptionnelles et pour une durée maximum de 6 mois. Le dispositif a été utilisé au début de la pandémie. Un décret encadre toutes les ventes de masque et de gel hydroalcoolique pour éviter la spéculation.