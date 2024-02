De combien vont augmenter les salaires en 2024 ?

Gabriel Attal a notamment évoqué l'idée de "désmicardiser" la société. Les entreprises avaient déjà anticipé cette mesure et comptaient augmenter les salaires. Mais de combien ? Le point avec Maud Descamps dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Mardi 30 janvier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé, dans son discours de politique générale, vouloir "desmicardiser la France". Aujourd’hui, 17,3% des salariés du privé en France sont payés au Smic, soit environ trois millions de personnes. Un pourcentage en hausse de +5% comparé à 2021. Seulement, si le Smic augmente en fonction de l’inflation (+13% comparé à 2021), les salaires à peine plus élevés que le revenu minimum, eux, ne bougent pas. Résultat : le Smic rattrape petit à petit les autres salaires…

C’est pour cette raison que le Premier ministre souhaite "desmicardiser" l’Hexagone, et ainsi réduire le nombre de Français payés au Smic. Mais pour ce faire, il va falloir que vos patrons vous augmentent. Et rassurez-vous, c’est possible ! Les entreprises ont même déjà anticipé cette mesure. Mais de combien allez-vous être augmentés ? Maud Descamps vous éclaire dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Six grands secteurs d’activité visés

D’après un sondage réalisé par le cabinet de conseil WTW auprès de 922 entreprises françaises spécialisées dans six grands secteurs d’activité (vente, énergie, finance, industrie, tech et médias, et pharmacie), le budget alloué à l’augmentation des salaires serait compris entre 3,5 et 4% en 2024. Et c’est une excellente nouvelle, puisque ces deux dernières années, le taux de revalorisation salariale n’atteignait jamais le taux d’inflation. Aujourd’hui, l’inflation étant à 2,6%, une augmentation de 4% serait la bienvenue.

Le Smic ou le Smig ?

Aujourd'hui encore, certains font l'erreur de parler de Smig et non de Smic. Pourtant, il y a une petite différence... Depuis les années 1970. En effet, la loi du 11 février 1950 a instauré un Salaire minimum national interprofessionnel garanti (Smig) pour relancer la consommation et lutter contre la pauvreté. Comme le rappelle Vie-publique.fr, la loi prévoyait aussi la libre négociation des conventions collectives. Ce salaire était ainsi fixé par le gouvernement. Un décret du 23 août 1950 met en place un salaire horaire minimum de 64 francs (environ 2,10 euros). C'est en janvier 1970 que le Smig a été remplacé par le Smic : le Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est désormais revalorisé sur la base de la hausse des prix et la hausse du salaire moyen. L'objectif est de rapprocher la progression du salaire minimum du salaire moyen des salariés.

À noter que sur les 27 États membres de l'Union européenne, 21 d'entre eux disposent d'un salaire minimum. Dans les six autres pays (Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède), le salaire minimum est fixé soit par branches, soit par négociation entre les partenaires sociaux. Le salaire minimum le plus bas (moins de 500 euros) concerne la Bulgarie, la Lettonie, la Roumanie et la Hongrie. Le plus élevé se trouve au Luxembourg et en Irlande.