Le cours de l’or explose : doit-on plutôt revendre ses bijoux ou en acheter ?

Le cours de l'or atteint des records avec en moyenne 2 000 euros le prix d'une once. En un an, le cours a pris plus de 10 %. Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

2 000 euros. C’est le chiffre du jour qui correspond au prix d’une once d’or d’en moyenne 31,10 grammes. Le cours de l’or atteint un véritable record : +10 % en un an. Avec cette hausse, a-t-on davantage d’intérêts à sortir nos vieux bijoux en or de la boîte pour les revendre et investir ? Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une pièce d’or ou un bijou ?

Aujourd’hui, le Livret A propose un taux de 3 % qui stagne. Contrairement au taux de l’or qui, lui, augmente de 10 % en un an. De fait, investir dans l’or est un excellent placement. En effet, lorsque vous mettez 1 000 euros sur votre Livret A, au bout d’un an, vous récupérez 1 030 euros contre 1 100 euros en investissant dans l’or.

Est-ce donc le parfait moment pour revendre ses bijoux ou ses pièces d’or si elles traînent en lieu sûr chez vous ? Attention, il est toujours préférable de ne pas toucher à ses économies ou à son patrimoine. Pour autant, cela vaut le coup si vous avez un projet immobilier. A contrario, investir dans l’or tout en achetant des bijoux n’est pas un bon plan. Bien souvent, les bijoux sont faits de plusieurs métaux qui sont mélangés. Rien de tel finalement qu’une bonne pièce d’or, voire un lingot, bien qu’il coûte pas moins de 60 000 euros le kilo.

Une exonération fiscale au bout de 22 ans

Investir dans l’or physique peut avoir un intérêt fiscal. En effet, l’achat est exonéré de TVA et aucune imposition n’est possible durant la période de détention. Si vous êtes en mesure de fournir la date et le prix d’achat de votre or, vous serez imposé uniquement sur la plus-value à un taux maximum de 36,2 % actuellement. Mais vous pouvez bénéficier d’un abattement de 5 % par an dès la deuxième année de détention et donc d’une exonération totale au bout de 22 ans. Si vous ne pouvez démontrer l’origine de vos pièces ou lingots, vous subirez la taxe classique sur les métaux précieux de 11 % du prix de vente.

Pour autant, le fait que l’or soit considéré comme une valeur refuge ne signifie pas que son cours est stable. Il peut en effet énormément varier, à court terme comme à long terme. Par exemple, entre avril et octobre, le prix du kilo a oscillé entre 55 466 et près de 60 000 euros. En 20 ans, la valeur de l’or a été multipliée par cinq, mais pas de manière linéaire. L’investissement dans l’or physique sera plus adapté à un investissement à long terme, que ce soit pour des raisons pratiques et fiscales. Il sera aussi plus accessible aux novices à condition de passer par des professionnels. Pour limiter les risques liés à la volatilité du marché, il est par ailleurs recommandé d’acheter de l’or par petite quantité en plusieurs fois. L’or papier se prêtera davantage à un investissement à court terme, mais il est plus risqué et nécessite une certaine connaissance du marché.