Fraude à la carte bancaire : comment réagir si votre banque ne vous rembourse pas ?

Un Français sur deux a été déjà confronté à des arnaques bancaires. Il est parfois compliqué pour les victimes de se faire rembourser par leur banque. Voici les conseils de Jean-Marie Bagayoko pour se protéger.

Un Français sur deux a malheureusement déjà été victime d’une arnaque bancaire en tout genre : faux banquier, fishing, SMS frauduleux… Les escrocs peuvent vider votre compte et cela est parfois compliqué de se faire entièrement rembourser, malgré la loi qui impose aux banquiers de vous rembourser les transactions frauduleuses. Votre banque doit le faire sans délai, même si vous n’avez pas porté plainte. Le souci étant que certaines enseignes bancaires jouent un peu avec les règles et tentent de s’affranchir de tout cela. Alors comment réagir face aux arnaques bancaires ? Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi les banques ne remboursent-elles pas toujours ?

D’après la Fédération bancaire française (FBF), une fraude sur six n’est jamais remboursée. Mais quelles sont les raisons qu’ont les banques de ne jamais rembourser leurs clients ? La première explication est que votre établissement bancaire a le droit de ne pas vous restituer votre argent si vous avez fait preuve de négligence grave, par exemple si vous avez donné vos codes de carte bancaire à un tiers après un mail frauduleux. Et les banques le savent très bien et tentent de faire peser sur les victimes la responsabilité de la fraude, en appuyant que vous avez appuyé et validé une escroquerie. Heureusement, il est bel et bien possible de se faire rembourser par sa banque, mais il faut avoir du temps.

Pour faire valoir ce droit au remboursement, faites opposition à votre carte bancaire le plus rapidement possible pour éviter que votre responsabilité soit engagée. Aussi, vous pouvez utiliser le service en ligne Perceval, qui permet de signaler une fraude à la CB juridiquement. Vous trouverez le formulaire à remplir sur le site du service public. Concernant la négligence, à savoir que c’est à votre établissement bancaire de prouver que vous en avez fait preuve : s’il n’y parvient pas, il devra vous rembourser.

Sommes-nous remboursés en intégralité ?

Cependant, vous pourriez ne pas voir votre argent être restitué dans son intégralité. Ce qui va être déterminant, c’est l’utilisation ou non de votre code de carte bancaire. S’ils ont été utilisés, vous serez remboursés, mais devrez vous acquitter d’une franchise de 150 euros. Si ce n’est pas le cas, vous n’aurez aucune franchise à payer. Le meilleur conseil est de mémoriser son code et de ne jamais l’écrire quelque part et de vérifier régulièrement votre compte bancaire.

Toutefois, si la procédure perdure et que vous n’avez toujours pas revu la couleur de votre argent même après avoir fait preuve de bonne foi auprès de votre banque, vous pouvez faire appel au médiateur bancaire. Ce dernier essaiera de trouver une solution à l’amiable, avant d’avoir recours au tribunal judiciaire. À noter : si vous découvrez une fraude, vous pouvez appeler le serveur interbancaire dédié aux oppositions à la carte bancaire. Numéro surtaxé : 08 92 705 705, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.