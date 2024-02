Placement financier : investir dans l'agriculture, est-ce une bonne affaire ?

De plus en plus de Français aiment faire des placements qui ont du sens et servent à quelque chose. Vous pouvez ainsi investir dans l'agriculture française pour posséder quelques bêtes dans un cheptel de vaches, par exemple. Mais comment cela marche exactement ? Les précisions de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

De plus en plus de Français cherchent à faire des placements financiers qui ont du sens et qui servent à quelque chose. C’est pourquoi certains se tournent vers l’agriculture et décident de placer leur argent dans les fermes pour acquérir des vaches ou bien des bouts de terres. Et ce placement, aussi farfelus qu’il soit, est fructueux ! Par exemple, si vous investissez quelques centaines d’euros dans une ferme de colza, en contrepartie le cultivateur qui exploite ces terres va vous verser un loyer. Maud Descamps nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Investir tout en aidant les agriculteurs

Certains placements tournent autour de 2 à 4 % de rendement, lorsque le livret A plafonne à 3 %. Mais les Français sont-ils majoritairement prêts à faire un tel placement ? Interrogés, ces derniers sont mitigés. "Pour aider les agriculteurs, je serais prête à le faire, oui", assure une passante. En revanche, ce n’est pas le cas de tout le monde : "Lorsque je place mon argent, j'aime bien que cela m’intéresse un minimum. Or, je ne m’y connais pas suffisamment en agriculture pour investir", argue un jeune homme. Et ce n’est pas le seul à être réticent. Une autre dame réfute cette idée et estime "qu’il est important que les agriculteurs restent entièrement propriétaires de leurs terres".

Pour autant, l’idée d’aider les agriculteurs est loin d’être une mauvaise chose. Ce n’est plus une surprise, aujourd’hui, les nouveaux et les jeunes arrivent de moins en moins à s’installer. Et pour cause : le coût moyen d’une installation pour une ferme de 50 hectares s’élève à 300 000 euros au minimum. Mais si l’on choisit d’investir dans l’agriculture d’autrui, a-t-on un droit de regard sur nos terres ? La réponse est oui. Il y a un échange permanent entre les particuliers et les professionnels. Et c’est justement pour approfondir ce lien entre les consommateurs et les agriculteurs que Paul Rodrigues a créé sa société d’investissement dans les terres agricoles : Hectarea.

Comment ça marche ?

Premièrement, prudence est mère de sûreté. Faites attention aux arnaques et demander conseil à votre banque ! Vous pouvez ensuite vous rendre sur le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui répertorie les sites de faux placements pour vous assurer que vous ne faites pas une erreur. Aussi, si vous comptez vous rendre au Salon de l’Agriculture ces prochains jours, de jeunes agriculteurs sont présents pour vous renseigner et ainsi vous présenter tous les projets. Cependant, gardez en tête que tout placement financier comporte un risque.