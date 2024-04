Cette raison qui explique les prix exorbitants des bouteilles d’huile d'olive

C'est l'huile préférée des Français, mais elle devient de moins en moins accessible. Le prix de l'or liquide a augmenté de 20 % en un an et impossible de trouver une bouteille d'un litre à moins de dix euros. Les éclairages de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On l’appelle l’or vert et elle n’a jamais aussi bien porté son surnom. L’huile d’olive est un incontournable de notre cuisine, surtout quand l’été pointe le bout de son nez. Elle donne une saveur méditerranéenne à nos plats et ensoleille nos assiettes.

Mais l’huile d’olive est victime d’une hausse de prix spectaculaire ces dernières années. Maud Descamps nous explique les raisons de cette flambée dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le réchauffement climatique mis en cause ?

En se promenant dans les étals de supermarché, impossible de trouver une bouteille d’huile d’olive extra-vierge a moins de dix euros, le litre. En l’espace d’un an, le prix a augmenté de 20 %. La raison ? D’une part, la sécheresse et d’autre part, le dérèglement climatique. En effet, les hausses de températures ont fait drastiquement baisser la production mondiale d’huile d’olive.

D’après la Commission européenne, elle est passée de 3,4 millions de tonnes en 2022 à 2,5 millions de tonnes en 2023.

Cette baisse drastique de la production mondiale est la conséquence de la grosse vague de sécheresse exceptionnelle qui a touché l’Espagne. Or, ce pays produit la moitié de l’huile d’olive que l’on trouve sur le marché mondial. La conséquence de cette raréfaction ? En Espagne, les 100 kg d'huile d'olive extra-vierge valent désormais près de 900 euros, deux fois plus qu’en 2022.

Les consommateurs délaissent l’huile d’olive

Même si les Français sont des adorateurs de l’huile d’olive, leur comportement a changé. Certains consommateurs ont renoncé à en acheter, d’autres se sont tournés vers des bouteilles plus petites, si bien que la quantité moyenne par achat est désormais de 0,9 litre, soit une baisse de près de 5 % en un an. Quant aux ventes d’huile d’olive, en général, elles ont chuté de 10 % entre mars 2023 et mars 2024, selon les données du cabinet Nielsen.

Même si l’huile d’olive est l’huile préférée des Français, il existe des alternatives pour cuisiner et saucer sa salade, comme l’huile de tournesol ou l’huile de colza, moins cher. Et pour les Français qui refusent de faire des infidélités à l’or liquide, voici une bonne nouvelle : les prix devraient baisser dans les prochains mois, conséquence d’une offre plus importante que la demande.