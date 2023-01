VIDÉO - "C'est du racket" : les boulangers asphyxiés par leur facture d'électricité

Le gouvernement demande également aux entreprises du secteur de l'énergie de permettre aux boulangers de pouvoir étaler leur facture. L'objectif est de soulager leur trésorerie. Une fausse bonne nouvelle pour Christelle, gérante d'une boulangerie dont la facture d'électricité a doublé en quelques mois. En septembre, elle avait déjà supprimé la dernière fournée de la journée. Désormais, elle ferme sa boutique le mardi.

"Si l'électricité reste à ce prix-là, on recule, mais on va sauter, on va tomber à un moment donné", affirme-t-elle. Ce mardi après-midi, le ministre de l'Économie reçoit les fournisseurs d'énergie. Par ailleurs, chaque préfecture mettra en place un guichet d'informations pour tous ces professionnels afin qu'ils puissent réellement bénéficier de ces aides.