VIDEO - "C'est la chasse aux coûts" : comment expliquer les incidents en série chez Boeing

Samedi, au Japon, un Boeing 737 a dû faire un demi-tour en plein vol à cause de fissure sur les vitres du cockpit. Quelques jours plus tôt, une porte s'était décrochée de la carlingue d'un appareil lors d'un vol d'Alaska Airlines. Ces avaries ne sont vraisemblablement pas le fruit du hasard.

Crash en pleine mer, arrachage en plein vol d'une porte, fissure dans le pare-brise du cockpit... le constructeur Boeing enchaîne les incidents. Samedi, au Japon, un appareil de la compagnie nationale a dû faire demi-tour en plein vol à cause de fissures sur les vitres du cockpit. Une semaine plus tôt, les spectaculaires vidéos d'une porte de secours qui s'est décroché en plein vol n'avaient pas manqué de faire réagir. Heureusement, aucun blessé n'a été déploré.

"Nous allons traiter ce dossier, d'abord en reconnaissant notre erreur", avaient déclaré dans la foulée le PDG de Boeing Dave Calhoun, dans un extrait à retrouver dans le reportage en tête de cet article.

"Airbus ne rencontre pas les mêmes difficultés"

Pour rappel, le 737 Max est fabriqué depuis 2015 et très vite, deux accidents mortels sont survenus. Tandis qu'en 2018, un appareil s'est en effet pour rappel abîmé en pleine mer au large de l'Indonésie, en 2019, le même scénario s'était produit en Éthiopie, avec plus de 300 morts au total.

Si depuis, les dysfonctionnements techniques ayant conduits à ces crash sont identifiés et réglés. Alaska Airlines a fait état récemment d'équipements mal fixés après de nouvelles inspections. La compagnie United, elle, a découvert des boulons à resserrer.

Ces déboires pourraient s'expliquer par une très forte monter en cadence dans les usines et à des contrôles défaillants, selon Xavier Tytelman, expert aéronautique chez Air & Cosmos. "C'est la chasse aux coûts avec une concurrence qui est absolument incroyable, Airbus a pris l'ascendant sur cette catégorie d'appareils", analyse ce dernier, précisant qu'"il est clair qu'Airbus ne rencontre pas les mêmes difficultés".

Cela finit d'ailleurs de convaincre certaines compagnies comme Transavia d'abandonner entièrement Boeing pour Airbus. "Aujourd'hui, on se félicite de ce choix en termes d'images vis-à-vis des clients, il y a toujours un petit risque. En fait, toutes les raisons à la fois de performance, d'image nous ont mené à choisir la famille Airbus", explique Nicolas Henin, directeur général adjoint commercial et marketing de Transavia. Airbus a d'ailleurs vendu un nombre record d'avions en 2023, plus de deux mille.