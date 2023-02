Plus de 19 milliards d'euros : que va faire TotalEnergies de ses bénéfices records ?

Quand Total réalise le plus grand bénéfice de son histoire, les automobilistes, eux, s'interrogent à la pompe à essence. "J'ai vu qu'ils avaient battu des records, alors ça fait un peu mal quand on fait le plein et qu'on voit le montant", souligne par exemple un jeune homme dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. "Sur des bénéfices pareils, il pourrait y avoir un réinvestissement pour baisser le prix à la pompe, c'est sûr", se demande de son côté une jeune femme.

Justement, pourrait-il y avoir une nouvelle ristourne ? Oui, selon le PDG de Total. Mais seulement sur le diesel, et à une condition : que le prix du litre repasse au-dessus de deux euros.