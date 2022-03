Carburant : comment profiter de la ristourne ?

18 centimes d’euro en moins par litre, c’est déjà une réalité dans certaines stations-service, comme à Franconville dans le Val-d'Oise. La station en question affiche des prix en baisse sans attendre la date fixée par le gouvernement, le vendredi 1er avril. Et pour cause, les premières livraisons d’essence et de diesel à prix réduit ont déjà commencé.