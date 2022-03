Carburant : s’unir pour payer moins cher

Elles sont là tous les matins, à ce que l'on prendrait presque pour un arrêt de bus. Et leur chauffeur de jour, Blandine, les conduit de Bourgoin-Jallieu à Lyon, un trajet de 38 km. Le covoiturage, ça n'a rien de nouveau. Sauf qu'ici, pour les passagers, c'est gratuit. Élodie Ferrand, utilisatrice du covoiturage Lane, se passe donc désormais de sa voiture. Pour ce trajet, Blandine touche 7 euros. Cela est possible, car ce sont les métropoles qui financent avec 200 000 euros par an partagés entre Lyon et Bourgoin-Jallieu. Et c'est un succès. On enregistre cinq arrêts de covoiturage et cinq cents trajets enregistrés par semaine.