Carburants bradés : comment la grande distribution s'y retrouve-t-elle ?

Dans cet hypermarché en périphérie d’Amiens, les clients font la queue pour obtenir leur bon d’achat. Ils viennent de faire un plein à la station juste à côté et l’enseigne leur offre un euro par litre de carburant acheté. La plupart ont donc dans la main un bon de réduction d’au moins 40 euros. Un beau cadeau pour beaucoup. La réduction n’est valable que si vous faites des courses pour 80 euros minimum et durant le week-end. Mais pour l’enseigne, c’est avantageux aussi car elle attire de nouveaux clients et elle soigne son image. Et l’enseigne espère qu’avec une telle promotion, vous consommerez plus que d'habitude sur des produits à plus forte marge.