Carburants chers : qui aide le plus en Europe ?

Dans certains ports, les bateaux restent pour l'instant à quai. La France a pourtant été le pays le plus rapide et le plus généreux pour amortir la hausse des prix. En Allemagne, le prix du litre du sans-plomb atteint 2,32 euros. Et le gouvernement n'est pas encore décidé à baisser les prix à la pompe. 1,97 euro le litre de sans-plomb en France, 2,17 euros en Italie, 2,18 euros en moyenne en Allemagne... Partout en Europe, les prix montent et la colère aussi.