Prix des carburants : désormais plus chères, les stations-service communales en mal de rentabilité

Le maire Sébastien Jousset cherche par tous les moyens à rester compétitif. Il vient encore de baisser les prix au litre. "Sur le gazole, on a moins 22 centimes par litre et sur le sans plomb 95, on est à moins 10 centimes le litre", explique-t-il. Il continue de chercher des solutions, comme par exemple, faire des achats en commun via un groupement en ligne. Plus le nombre d'acheteurs est important, plus le prix sera bas.