Carburants : comment les routiers font face

Chaque jour, Alexandra Degardeze appelle ses fournisseurs pour négocier les tarifs du gasoil, au millième de centime près. Pour les 1000 camions de son groupe, la hausse de ces six derniers mois revient à 600.000 euros de surcoût mensuel. Elle n'avait jamais connu ça et s'inquiète, d'autant plus que la montée continue de jour en jour. "Ça ne m'étonnerait pas que dans six mois on n'arrive pas loin des deux euros du prix du litre de carburant", déplore-t-elle.