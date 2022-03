Carburants : des restrictions en Corse pour éviter la pénurie

Chacun s’adapte à sa manière. Certains viennent plus fréquemment, d’autres ont trouvé l’astuce pour jouer avec la règle. “Faire le tour des stations et mettre 20 litres là, 20 litres là et arriver au plein”. La vente de carburant reste limitée jusqu’au jeudi 31 mars prochain, le temps pour les stations-service de remplir leurs cuves. Les livraisons ont repris mais elles sont encore loin de leur niveau habituel.