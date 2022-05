Prix des carburants : en forte hausse, l'essence redevient plus chère que le gazole

Les courbes ne s'étaient plus inversées depuis plusieurs semaines. D’après le dernier relevé du ministère de la Transition écologique, arrêté au 20 mai et diffusé ce lundi, l'essence redevient plus chère que le gazole. Le prix du sans-plomb 95 atteint désormais 1,9386 euro le litre et se rapproche de nouveau de la barre symbolique des deux euros, avec une hausse de 8,8 centimes par rapport à la semaine dernière.