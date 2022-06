Carburants : les stocks stratégiques de la France, un rempart face au risque de pénurie

Quand la demande est plus forte que l'offre, généralement ce n'est pas très bon pour le consommateur. "Il est certain que s'il y a un risque de pénurie, le prix risque de monter à la pompe. Je dirais que ce qui me laisse relativement optimiste, c'est qu'on a quand même des stocks qui peuvent être utilisés", estime Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie. Pas de pénurie donc, mais des prix qui risquent de rester élevés. D'ailleurs, toujours selon l'Agence mondiale de l'énergie, la crise que nous traversons est plus importante que les chocs pétroliers des années 70.