Moins 15 centimes par litre d’essence : 3 questions sur le coup de pouce du gouvernement

La mesure coûtera plus de deux milliards d'euros. Une opération blanche pour le gouvernement, puisque cette somme correspond aux recettes fiscales supplémentaires perçues par l’État depuis la flambée des prix des carburants. "Tout est rendu aux Français", assurait le Premier ministre, dans les colonnes du Parisien, ce dimanche. Mais attention, si le prix du baril de pétrole continue de flamber, l'effet pourrait bien être très limité.

"C'est tout à fait insuffisant. Il y a eu des hausses beaucoup plus importantes dans les années précédentes. Et puis, surtout, on s'attend à en vivre d'autres encore plus fortes dans les mois à venir. Quinze centimes d'euros, il est quasiment clair que ça ne permettra pas de compenser la hausse de prix", explique Aurélie Trouvé, économiste spécialiste des questions de fiscalités. Actuellement, pour un litre de SP95, l'État perçoit 1,01€ de taxes avec une essence à 1,89 €/l. En mars 2021, avec un carburant vendu en moyenne à 1,49 euro par litre, les Finances publiques récupéraient 94 centimes de taxes.