Carburants : nouveaux blocages des professionnels

Romain dirige une petite entreprise depuis quatre ans. Aujourd'hui, il ne voit plus comment payer ses onze salariés. "Si à terme, on n'a pas trouvé de rentabilité, on fermera. On n'attendra pas d'être sous l'eau", explique-t-il. La semaine dernière, l’État a annoncé une aide de 400 millions d'euros pour aider les transporteurs, mais les routiers demandent des mesures sur le long terme.