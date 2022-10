Carburants : pourquoi ça coince encore ?

Cet après-midi encore, files d’attente et pénurie de carburant ont rythmé le quotidien de certains Français. Mais il y a de fortes disparités régionales. Trois régions concentrent la majorité des ruptures de stock : la Bourgogne-Franche-Comté, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Ile-de-France. La situation y est encore tendue. "Une demi-heure d’attente. Et j’ai de la chance d’être en télétravail, autrement c’est injouable", peste un automobiliste. "Il y a forcément quinze ou vingt ou trente voitures d’attente", ajoute un autre.