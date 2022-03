Carburants trop chers : des entreprises à l'arrêt

Mais la perte est encore plus grande chez Transports Guyamier à Ambès. Le gérant, Nicolas Guyamier gère une flotte de 250 poids lourds. Et selon lui, le prix du gasoil augmente trop vite pour s'organiser. Plus 40 centimes en seulement un mois. "Sur 600 000 litres, ça fait 150 000 euros par mois. Comment voulez-vous qu'on tienne en augmentant nos charges de 150 000 euros ? C'est financièrement pas tenable. À moyen terme, c'est-à-dire six mois, on est mort", déplore-t-il.