Plan social chez Casino : dans quelles villes se trouvent les 26 magasins menacés de fermer définitivement ?

Entre 1293 et 3267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe Casino. Au total, 26 magasins en France, toujours en attente de repreneurs, sont menacés de fermer définitivement. On fait le point sur les villes concernées.

"C'est triste. Je suis à 4-5 ans de la retraite, j'aurais voulu finir ici, mais à mon avis, ça m'étonnerait", témoigne anonymement une salariée du magasin de Chenôve (Côte-d'Or), dont le groupe Casino se sépare. "On n'a plus de clients, les rayons se vident petit à petit", se désole-t-elle. Vieillissant et proche de nombreuses autres enseignes, ce magasin pourrait fermer définitivement dès cet automne. "Un pincement au cœur", réagit une des rares clientes.

En France, 26 magasins menacés de fermer définitivement

Entre 1293 et 3267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe Casino, en fonction du nombre de magasins grand format et d'entrepôts logistiques non encore cédés qui trouveront preneurs d'ici septembre, a annoncé le distributeur ce mercredi. Au total, 26 magasins en France, toujours en attente de repreneurs, sont menacés de fermer définitivement (voir la carte ci-dessous). 1974 emplois sont sur la sellette dans ces supermarchés.

Dans le détail, ces magasins se trouvent à Moissac (Tran-et-Garonne), Malestroit (Morbihan), Agen Le Passage (Lot-et-Garonne), Torcy (Seine-et-Marne), Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Toulouse Basso Cambo (Haute-Garonne), Niort Chauray (Deux-Sèvres), Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), Bourges (Cher), Brest (Finistère), Aurillac (Cantal), Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), Lannion (Côtes-d’Armor), Saint-Jean-de-Losne (Côte-d’Or), Échirolles (Isère), Marseille 14ᵉ arrondissement Saint-Gabriel (Bouches-du-Rhône), Vénissieux (Rhône), Montpellier Odysseum (Hérault), Valentigney (Doubs), Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), Goussainville (Val-d’Oise), Nantes (Loire-Atlantique), Paris 8ᵉ avenue Franklin Roosevelt, Paris 16ᵉ rue de la Pompe et Malemort-sur-Corrèze (Corrèze).

La présentation du plan de sauvegarde s'est tenue à Saint-Étienne ce mercredi matin. Sur les activités du siège, 1293 emplois seraient supprimés, dont 554 à Saint-Étienne. "Un groupe comme Casino, qui a 125 ans d'existence, ne peut pas se permettre de se séparer des salariés, comme ça, du jour au lendemain", s'insurge Michel Rieux, délégué syndical CGT-Casino.

À la suite de la présentation du projet de restructuration de la filiale logistique de Casino programmée le 6 mai, les négociations avec les représentants du personnel débuteront le 15 mai, en vue d’aboutir à la signature d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en septembre ou octobre.