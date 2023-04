Argent : le paiement en liquide toujours aussi solide

Le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) est en forte diminution en France, avec 47.853 DAB à la fin 2021, selon la Banque de France, soit près de 10% de moins qu'en fin d'année 2018. Un projet de mise en commun de leurs automates par BNPParibas, Société Générale et Crédit Mutuel Alliance fédérale, baptisé "Cash services", va accentuer encore davantage cette baisse. La BCE est par ailleurs l'un des meilleurs avocats du cash : il garantit selon elle le respect de la vie privée, assure l'inclusion sociale, aide à suivre les dépenses - un argument de poids en période d'inflation - et constitue un moyen de paiement rapide et sûr.