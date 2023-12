VIDÉO - "Casino, c'est dans notre peau" : Saint-Étienne se mobilise pour la chaîne de supermarchés menacée

Une page de l’histoire est en train de se tourner à Saint-Étienne. Le groupe Casino, fondé il y a 125 ans, est en plein démantèlement. Dimanche dans la matinée, 2000 personnes se sont rassemblées.

Devant le siège du groupe, avec leurs écharpes tricolores ou leurs banderoles syndicales, ce sont eux qu’on identifie en premier, mobilisés pour éviter les licenciements. "Sur le bassin, 4000 emplois seraient menacés. C'est énorme, c'est trop ! Il y a 50.000 salariés Casino en France et là, on veut en faire disparaître la moitié", dénonce à notre micro Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale du groupe Casino. Au total, 320 hypermarchés et supermarchés sont en vente et 7000 supérettes sont en potentielle déshérence.

"C'est très triste"

Les offres de reprise ne seront officiellement présentées que mardi 19 décembre, mais toutes les combinaisons semblent encore envisageables. Un tandem Intermarché/Auchan, Lallemand/Lidl, et peut-être même Carrefour. Tous sont intéressés, sans pour autant laisser espérer autre chose qu’un démantèlement.

Dans le cortège, c’est donc toute une ville qui fait corps avec les salariés d’un groupe, fondé il y a 125 ans. "Casino, c'est dans notre peau. C'est notre corps et notre peau. On a tout donné, c'est très triste", nous confie un participant de la marche. "On rentrait au Casino presque comme quand on rentrait dans les ordres. C'est un lien familial", lance Xavier Kemlin, arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise.

Tout rappelle encore dans Saint-Étienne la naissance de l’entreprise voulue par un certain Geoffroy Guichard. Comme une librairie de la ville, où s’est installée la toute première épicerie dans un casino lyrique pour donner son nom au nouveau fleuron. Car le patron déborde d'idées. Il instaure le premier label qualité de l’industrie alimentaire avec le slogan "Vendre de tout, partout". Le groupe a une politique sociale avant-gardiste. Les salariés bénéficient d'allocations familiales, de clubs de théâtre ou de sport, comme une équipe de football. Celle-ci va rapidement nécessiter la construction d'une enceinte, le fameux stade Geoffroy Guichard. Un chaudron pour faire chanter à l'unisson derrière ses Verts 37.000 supporters et faire décrocher aux Stéphanois 10 fois le titre de champion de France.

Ici à Saint-Étienne, l'enjeu est donc bien plus qu'économique. Toute une communauté et une région craignent qu'on balaye ce qui fait leur identité et leur histoire.