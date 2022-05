Ces commerçants qui choisissent de ne pas augmenter leurs prix

S'il y a un prix que les clients de la chaîne de boulangerie "Ange" en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) connaissent par cœur, c'est bien celui de la baguette. Depuis des années, c'est 1 euro, pas plus. Et l'enseigne a déjà prévenu : ça ne bougera pas dans les prochains mois. Le coût des matières premières s'est pourtant envolé ces dernières semaines. Le blé est passé de 200 à 400 euros la tonne. Alors comment maintenir un prix si bas pour al baguette ? Le directeur François Bultel a fait ses calculs et s'y retrouve en répercutant ces hausses sur d'autres produits.