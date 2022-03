Ces restaurateurs contraints d’augmenter leurs prix

L'envolée des prix concerne aussi les matières premières. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rudy Carnis, gérant du restaurant "Le Bergerac", paie ses produits beaucoup plus chers, sept euros de plus pour un kilo de bœuf et plus de quatre euros au kilo pour le poisson. Une augmentation plus importante encore pour l'huile de friture. Comme conséquences, les factures sont salées. Et ici aussi, il y a une répercussion directe sur les consommateurs, jusqu'à deux euros de plus sur le prix des menus. Mais cela est insuffisant pour rattraper toutes les pertes financières. En avril, les professionnels de la restauration devront appliquer l'augmentation des salaires prévue pour le secteur.