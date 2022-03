Chauffage, éclairage... comment alléger sa facture d'électricité ?

Première étape : équiper toute la maison de multiprises à interrupteur et débrancher tous les appareils connectés au réseau électrique lorsqu'ils ne sont pas utilisés. En effet, chaque foyer serait équipé d'une centaine d'appareils, de l'ordinateur au grille-pain, en passant par le mixeur ou le Wifi. Lorsqu'ils restent branchés-ci, même lorsqu'ils ne sont pas en marche, ils continuent de consommer.

"C'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais il faut savoir qu'une box Internet à l'année, ça consomme à peu près autant qu'un réfrigérateur moyen", souligne Chloé Spitz, experte "énergie" à l'Agence locale énergie et climat de Lyon. De même, éteindre un ordinateur plutôt que de le garder en veille permettrait d'économiser 75 euros par an, une économie qui s'élève à 21 euros pour la télévision ou encore de 13 euros pour un four. En moyenne, il serait possible de faire jusqu'à 10% d'économies sur sa facture d'électricité.

Autre moyen de réduire sa consommation d'énergie : remplacer l'éclairage à halogène par des ampoules LED. "Avec la LED, la consommation est divisée par 10 à peu près", assure Chloé Spitz. Si elle est deux fois plus chère à l'achat, elle dure malgré tout plus longtemps que l'halogène.