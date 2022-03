Chauffage trop cher : une piscine municipale près de Rouen fermée

Les équipements sont remisés, impossible de venir se baigner. Pour faire face à la hausse des prix du gaz, la mairie d'Oissel-sur-Seine (Seine-Maritime) a décidé de fermer son bâtiment le plus énergivore : la piscine. Plus de 120 000 € de plus en un an, du jamais-vu pour le maire, Stéphane Barré, qui n'avait d'autres solutions que de fermer la piscine. Le chauffage a aussi été baissé dans la majorité des locaux municipaux. La mairie devrait économiser 50 000 € en quelques mois. Les habitants, pour la plupart, comprennent la situation. Pour d'autres, il est difficile d'accepter la fermeture pour cinq semaines de ce lieu de convivialité.