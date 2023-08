VIDÉO - Chiffre d'affaires en baisse et fréquentation en berne : le difficile été des restaurateurs marseillais

La faute notamment aux violences urbaines provoquées par la mort du jeune Nahel. Au mois de juillet, l'Office du tourisme a ainsi enregistré près de 200.000 annulations de séjour dans la cité phocéenne. Les touristes français, eux, font de plus en plus attention au prix de l'addition, quitte à délaisser les restaurants et préférer les boulangeries. "Ça reste vraiment cher et on ne peut pas se permettre de resto tous les jours, ce n'est pas possible", résume ainsi une touriste pour TF1.

Désormais, les restaurateurs marseillais misent sur la Coupe du monde de rugby, qui doit débuter le 8 septembre prochain, pour tenter de rattraper une saison estivale bien décevante.